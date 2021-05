Donnarumma, ora due possibilità: una in Italia e l’altra all’estero mentre l’Europeo incombe e serve serenità per poter dare il massimo

Donnarumma, ora due possibilità: una in Italia e l’altra all’estero mentre l’Europeo incombe e serve serenità per poter dare il massimo

PRONTO A LASCIARE- Gigio sta per lasciare il Milan, oppure è il contrario, ad ogni modo, come riporta Pedullà, Raiola in questo momento avrebbe due offerte sul tavolo, quella della Juve è quella del Barcellona. La cifra d’offerta è più o meno la stessa, partendo da una base di 10 milioni più bonus, nessun problema per quanto riguarda le commissioni.