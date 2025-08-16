Donnarumma, la prossima destinazione si avvicina? L’ultimo aggiornamento non lascia dubbi sull’ex Milan

Donnarumma, l’ex portiere del Milan si avvicina al Manchester City: gli inglesi stanno cedendo Ederson al Galatasaray

Il calciomercato estivo 2025 entra nel vivo e un intreccio mozzafiato tra i pali sta per scuotere l’Europa. Le ultime indiscrezioni parlano di un clamoroso effetto domino che potrebbe ridefinire le gerarchie tra i portieri dei top club europei. Al centro di questo turbine di trattative ci sono Éderson, attuale numero uno del Manchester City, e Gianluigi “Gigio” Donnarumma, l’ex portiere del Milan attualmente in forza al Paris Saint-Germain.

Secondo quanto riportato dal sempre informatissimo Fabrizio Romano, il Galatasaray ha rotto gli indugi e ha presentato la sua prima offerta ufficiale al Manchester City per assicurarsi le prestazioni del portiere brasiliano. La proposta del club turco si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che, al momento, è considerata troppo bassa dai “Citizens”. Il Manchester City, infatti, ha già comunicato di richiedere una somma più alta per privarsi del suo esperto guardiano, reduce da stagioni di successi in Premier League e in Champions League. Le negoziazioni sono in corso, con il Galatasaray che dovrà decidere se alzare la posta per convincere i campioni d’Inghilterra a cedere uno dei loro punti fermi.

Donnarumma al Manchester City: La Condizione è Éderson

Ma è l’effetto domino che questa potenziale operazione potrebbe scatenare a tenere il mondo del calcio con il fiato sospeso. La partenza di Éderson dal Manchester City aprirebbe infatti le porte a un clamoroso ritorno in Premier League per Gianluigi Donnarumma. Il Gigio nazionale, ex bandiera del Milan e ora “separato in casa” al Paris Saint-Germain, ha già dato il suo via libera totale a un potenziale trasferimento alla corte di Pep Guardiola.

Fonti vicine al giocatore confermano che non ci sarebbero problemi di alcun tipo legati all’accordo personale: l’intesa sull’ingaggio e sulla durata del contratto con il Manchester City sarebbe una pura formalità. Tuttavia, c’è una condizione unica e imprescindibile per il trasferimento di Donnarumma: il portiere italiano potrà approdare ai “Citizens” solo e soltanto se Éderson lascerà il club. Il Manchester City non ha alcuna intenzione di ritrovarsi con due portieri di livello mondiale a disputarsi un posto tra i pali, e il futuro di Gigio è, di fatto, strettamente legato alla buona riuscita della trattativa tra il club inglese e il Galatasaray.

Questa situazione è particolarmente interessante per i tifosi del Milan, dato il passato rossonero di Donnarumma. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri come nuovo allenatore del Milan, i tifosi si chiedono se un giorno Gigio possa fare ritorno al “Diavolo”, ma per ora il suo futuro sembra tingersi di azzurro cielo.

Le prossime ore saranno decisive per capire se questo clamoroso valzer di portieri diventerà realtà, infiammando ulteriormente un calciomercato già ricchissimo di sorprese e colpi di scena.