Donnarumma, il silenzio sul rinnovo potrebbe avere una logica precisa che il portiere starebbe cercando di mettere in atto secondo Gazzetta

Donnarumma, il silenzio sul rinnovo potrebbe avere una logica precisa che il portiere starebbe cercando di mettere in atto secondo Gazzetta. Il quotidiano di questa mattina spiega che la soluzione potrebbe essere da ricercare, nel tentativo del giocatore di prendere tempo. Il motivo? La conferma della qualificazione alla prossima Champions League.

ANCHE IBRA AL RINNOVO- Come riporta il quotidiano, Raiola in questo periodo avrà molto da fare con il Milan, la sua presenza a Milano per chiudere l’affare Ibra (rinnovo a 7 milioni di euro), potrebbe essere l’occasione per riaprire al braccio di ferro con il Milan che per il portiere non sembra intenzionato ad andare oltre gli 8 milioni di euro stagionali, mentre, come sappiamo, la richiesta ammonta a 12: “Per Gigio chiede un ingaggio a doppia cifra- si legge- precisamente di 12 milioni. L’arrivo a Milano dell’agente per ufficializzare la permanenza di Ibrahimovic potrà riavviare anche il dialogo su Donnarumma, ma non è detto”.