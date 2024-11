Donnarumma, Albertosi critica l’ex Milan: «Ha sbagliato scelta! Ecco cosa avrei fatto a posto suo»

Donnarumma, Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha criticato l’attuale portiere del PSG: errore lasciare il Milan

Intervistato da Il Tirreno, Enrico Albertosi, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «L’unico che seguo con interesse è Carnesecchi dell’Atalanta. Ha fisico, doti acrobatiche e colpo d’occhio. Donnarumma doveva rimanere al Milan invece che accettare i miliardi del PSG. Mio babbo Francesco, maestro elementare, giocava nella Pontremo-lese in Prima categoria. Avevo 7 anni e tra il primo e il secondo tempo lui per farmi divertire mi metteva trai pali sotto lo sguardo vigile in tribuna di mamma Floria. Da lì mi sono innamorato del ruolo: ho sempre giocato in porta sin dalla mia prima squadra all’oratorio delirati di Pontremoli. Avevo 11 anni. Campo in terra con chiazze d’erba accanto alla canoni-ca, magliette cucite dalle mamme, tornei e partitelle con Aullese, Villa-franchese e Terrarossa».