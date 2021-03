Donnarumma, ecco le offerte che ha in mano Raiola per il portiere. Il portiere verso l’addio al Milan

Mino Raiola sta portando sul piatto di Gigio Donnarumma tutte le potenziali proposte di trasferimento in un altro club. Il procuratore chiede almeno 10 milioni di euro per il proprio giocatore, più una ricca commissione sul rinnovo.

Altrimenti minaccia di portare il proprio portiere in un altro club. Al momento il PSG di Leonardo si sarebbe già mosso garantendo l’ingaggio richiesto. Poi ci sarebbe la Juventus, con Pavel Nedved (ex assistito di Raiola) che starebbe già lavorando per il colpaccio in casa bianconera.