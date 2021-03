«Blitz Raiola-Nedved per portare Donnarumma alla Juve»: la rivelazione

Michele Criscitiello ha parlato dell’ipotesi Donnarumma-Juve: Nedved al lavoro con Raiola. L’indiscrezione

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato così del possibile, clamoroso, affare Juve-Donnarumma. Ecco la sua rivelazione.

«Nedved deve riscattarsi anche agli occhi del popolo bianconero e con il suo vecchio manager Mino Raiola lavora dietro le quinte per fare l’accordo per portare Donnarumma alla Juventus. Raiola è a buon punto. L’unico che potrebbe far saltare l’affare è Donnarumma, profondamente legato al Milan, ma un anno senza Champions non vuole più farlo». LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUSNEWS24.