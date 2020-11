Donnarumma, domenica una parte del suo passato: il Napoli lo perse

Donnarumma, domenica una parte del suo passato. Napoli lo perse come raccontato da Tuttosport, attraverso un focus legato ai tempi addietro

Donnarumma, domenica una parte del suo passato. Napoli lo perse come raccontato da Tuttosport, attraverso un focus legato ai tempi addietro. il quotidiano coglie l’occasione della supersfida di domenica sera per raccontare un fatto relativo ai tempi delle giovanili, sembra passata un’eternità ma in realtà parliamo di pochi anni fa, data l’età del giocatore.

CRESCIUTO A NAPOLI- Come riporta il quotidiano, il ragazzo è cresciuto nel Napoli che però lo avrebbe perso per non pagare i premi di valorizzazione. Un’altra motivazione potrebbe essere che il Napoli ritenesse troppo alti i prezzi fissati dalle varie squadre che avevano coltivato i talenti sui loro campi. Così Gigio andò al Milan, anche perchè il fratello Antonio aveva vinto la coppa Italia con i rossoneri primavera nell’aprile 2010.