Donnarumma ad un passo dal PSG e Raspadori in arrivo a Milano?

Donnarumma ad un passo da vestire parigino. Il Milan ha prelevato al suo posto Maignan. Nel frattempo possibile derby per…

Le tante sfumature di azzurro, sullo sfondo di Euro 2020, tanto bello quanto anomalo, quelle di ragazzi pronti a cambiare casacca tra chi sa già dove andrà e chi, invece, sogna il grande salto. Ne sa qualcosa Donnarumma, per il quale da oggi in poi ogni giorno suona come quello giusto per la sua ufficializzazione al Paris Saint-Germain.

E poi vi è chi sogna il grande salto o la ribalta giusta per riproporsi, anche se con l’Italia sta giocando poco. È il caso di Raspadori, per il quale l’Inter sembra disposta a mettere sul piatto un investimento importante, ma occhio al Milan. Lo riporta l’edizione de Il Giorno.