Raspadori Inter: Marotta prepara l’assalto. L’offerta al Sassuolo

Raspadori resta nei radar della dirigenza dell’Inter per il reparto offensivo. Il club nerazzurro prepara l’assalto per il gioiello del Sassuolo

Ieri gli agenti Tinti e Montipò hanno fatto capolino nella sede dell’Inter per incontrare la dirigenza nerazzurra. Oltre al rinnovo (ad un passo) di Ranocchia e al punto su alcuni giovani, si è parlato soprattutto del futuro di Giacomo Raspadori come scrive Tuttosport.

Il gioiello del Sassuolo e della Nazionale è da tempo nei desideri della dirigenza di Viale della Liberazione, che ha rinnovato il proprio apprezzamento per il giocatore. La priorità restano al momento le cessioni, ma più avanti nel corso del mercato Marotta e Ausilio sarebbe intenzionati a dare l’assalto al classe 2000, con l’intenzione di mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per convincere il Sassuolo. L’affare non è semplice, anche se l’ottimo rapporto tra le due società potrebbe favorire la buona riuscita dell’operazione.