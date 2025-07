Calciomercato Milan, obiettivo Marc Pubill: Tare ha in mente un piano ben preciso per portarlo a Milanello. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan non perde tempo e accelera per rinforzare la fascia destra. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il nome caldo nel mirino rossonero è quello di Marc Pubill, talentuoso terzino dell’Almeria. Tuttavia, l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice, data la forte concorrenza del Wolverhampton, club inglese anch’esso molto interessato al giocatore.

I rossoneri, però, non intendono farsi superare e sono pronti a un blitz decisivo per anticipare gli inglesi e assicurarsi le prestazioni del giovane spagnolo. La strategia del Milan è chiara: muoversi con rapidità e determinazione per chiudere l’affare prima che il Wolverhampton possa concretizzare il proprio interesse.

La Cifra e i Dettagli dell’Affare

Il costo del cartellino di Marc Pubill si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra che il Milan sembra disposto a investire per un giocatore che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato grandi qualità e un notevole potenziale di crescita. È importante notare che l’Almeria, in caso di cessione, dovrà riconoscere il 20% della rivendita al Levante, il club in cui Pubill è cresciuto e ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Questa clausola non dovrebbe comunque rappresentare un ostacolo insormontabile per la trattativa.

Il Milan vede in Pubill il profilo ideale per completare il reparto difensivo, garantendo sia solidità che spinta sulla corsia destra. La determinazione del club nel voler chiudere l’affare in tempi brevi è palpabile, segno che il giocatore è considerato una priorità. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il blitz rossonero andrà a buon fine, portando il promettente terzino spagnolo a San Siro. Riuscirà il Milan a battere la concorrenza del Wolverhampton e ad assicurarsi il suo obiettivo per la fascia destra?