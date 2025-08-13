Donnarumma, arrivano conferme importantissime! Accordo ad un passo, può cambiare presto campionato

Donnarumma, l’ex portiere del Milan può lasciare a breve il PSG: il classe ’99 ha trovato l’accordo con il Manchester City di Guardiola

Il calciomercato estivo si infiamma con un colpo di scena clamoroso che vede protagonista Gianluigi Donnarumma. Il portiere, ex Milan e capitano della Nazionale italiana, si trova improvvisamente ai margini del progetto Paris Saint-Germain, a meno di un anno dalla scadenza del suo contratto milionario. Una decisione forte e inaspettata, soprattutto considerando il suo rendimento stellare nella scorsa stagione, culminata con la vittoria della Champions League, dove è stato assolutamente decisivo e acclamato come il migliore nel suo ruolo.

La responsabilità di questa scelta ricade interamente su Luis Enrique, tecnico del PSG, che ha motivato la sua decisione con ragioni puramente tecniche. Al posto di Donnarumma, il club parigino ha puntato con forza su Lucas Chevalier, giovane estremo difensore acquistato per 40 milioni di euro dal Lille. La mossa è stata chiara: Chevalier, apprezzato per le sue doti con i piedi, è stato immediatamente convocato per la Supercoppa Europea di questa sera a Udine, mentre Donnarumma è stato lasciato a casa, un segnale inequivocabile del suo status attuale.

Ieri, lo stesso Gigio Donnarumma ha rotto il silenzio con un commovente post sui social media, salutando definitivamente i tifosi parigini e confermando il suo addio al club. Un momento difficile per un atleta che, nonostante le critiche iniziali per il suo trasferimento, aveva saputo conquistare il cuore dei sostenitori a suon di parate decisive.

Ma il futuro di Donnarumma sembra già delinearsi all’orizzonte. Le voci di mercato si rincorrono e, secondo quanto riportato da L’Equipe, il portiere campano avrebbe già trovato un accordo di massima con il Manchester City. Addirittura, si parla di un dialogo diretto tra Donnarumma e Pep Guardiola, il che farebbe pensare a un trasferimento già ben avviato. Questa indiscrezione è ulteriormente avvalorata dalle informazioni di Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, che conferma l’interesse del Galatasaray per Ederson, attuale portiere dei Citizens. Un’eventuale partenza del brasiliano spalancherebbe le porte della Premier League all’ex rossonero.

La situazione è in rapida evoluzione e il destino di Donnarumma è ora nelle mani dei grandi club europei. Resta da vedere se il Milan, ora sotto la guida del nuovo DS Igli Tare e con Massimiliano Allegri in panchina, proverà a fare un tentativo per un clamoroso ritorno a casa del suo ex capitano, anche se le cifre e l’interesse del Manchester City rendono l’operazione estremamente complessa.