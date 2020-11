Donadoni: «Maldini? Un amico. Penso debba fare ancora esperienza»

Donadoni, una lunga intervista alla Gazzetta nella quale esprime il proprio pensiero in merito ai punti centrali della squadra di Pioli

Donadoni, una lunga intervista alla Gazzetta nella quale esprime il proprio pensiero in merito ai punti centrali della squadra di Pioli. L’ex centrocampista rossonero si dice poco sorpreso del primo posto del Milan, segno evidente che la squadra inizia a convincere nella crescita e nel rendimento, tanto da entrare di diritto nella corsa scudetto, molto più affollata quest’anno.

TRA AMICIZIA E PROFESSIONALITÀ- «Maldini? Ragioniamo sui risultati. Per l’amicizia che mi lega non posso che dire bene, per quanto riguarda il nuovo ruolo penso che debba fare ancora esperienza e mi auguro che possa crescere molto. Se fa bene anche da dirigente è bello per tutti».