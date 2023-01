Disposto un minuto di silenzio in tutte le gare in ricordo di Gianluca Vialli

Disposto un minuto di silenzio per Vialli in tutte le gare dei campionati italiani di calcio

La FIGC ha diramato un comunicato in cui annuncia che è stato disposto un minuto di silenzio in tutte le gare del prossimo fine settimana in ricordo di Gianluca Vialli.

«La scomparsa di Vialli, che arriva pochi giorni dopo quella di Sinisa Mihajlovic, lascia un vuoto incolmabile in tutta la famiglia del calcio italiano. Per ricordarlo la Federazione ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel prossimo fine settimana».