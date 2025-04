Direttore Sportivo Milan, slitta ancora la decisione: centra Furlani! Cosa sta succedendo

Direttore Sportivo Milan – Giorgio Furlani rallenta l’operazione. Ecco perché la decisione slitta ancora

Slitta ancora la decisione inerente al direttore sportivo del Milan. Quella che sembrava essere un’urgenza, sta diventando una vera e propria telenovela. Questa volta sarebbe Giorgio Furlani a rallentare le operazioni.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, anche se in settimana è previsto un confronto interno per definire le strategie di mercato e non solo. In questo momento l’amministratore delegato è impegnato per alcune attività ed eventi commerciali.