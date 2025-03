Direttore Sportivo Milan, Furlani stregato! Occhi in Germania, lui può beffare tutti

Direttore Sportivo Milan, Giorgio Furlani può sorprendere: il CEO rossonero stregato da Falkenberg del Bayer Leverkusen

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci una clamorosa novità in casa Milan per quanto riguarda la posizione di DS, ancora attualmente vacante.

Milan, il casting per il ds si allarga: ecco Falkenberg, in rampa di lancio al Bayer. Falkenberg ha individuato giocatori come Frimpong, preso per 11 milioni dal Celtic; Grimaldo, preso a parametro zero dal Benfica; e anche Boniface e Hincapie.