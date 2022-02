Dionisi: «Vincere in casa del Milan, non ci avrei creduto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dionisi: «Non accontentiamoci, vittoria di tutti. Berardi unico top player che ho». Parla il tecnico del Sassuolo

Alessio Dionisi a DAZN dopo Inter-Sassuolo.

VINCERE IN CASA DI JUVE, INTER E MILAN – «Forse non ci avrei creduto però lavoriamo per questo. Dovevamo sfruttare le nostre possibilità. Sapevamo che l’Inter veniva da un impegno di Champions, la nostra intenzione era giocarcela. A tratti ce l’abbiamo fatta, per altri meno perchè la forza dell’Inter è tanta. Sapevamo di giocarcela a viso aperto».