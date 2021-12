Dionisi spiega: «Come si ferma Vlahovic? Ecco cosa ne penso»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato anche di Vlahovic in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina

COME SI FERMA VLAHOVIC – «Da squadra. Difficile individualmente perché è un giocatore che vince tanti duelli. È un giocatore forte, ne parlano tutti. Noi dobbiamo essere bravi come squadra. Noi non dobbiamo fermare Vlahovic. Lui fa tanto per la Fiorentina ma hanno tante armi e dobbiamo essere bravi a difenderci dagli attacchi della Fiorentina, che sicuramente ci saranno».