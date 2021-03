Diogo Dalot e Brahim Diaz, l’idea del Milan per tenerli

Diogo Dalot e Brahim Diaz sono al Milan in prestito senza diritto di riscatto. L’idea del Milan per tenerli

Diogo Dalot e Brahim Diaz sono al Milan in prestito senza diritto di riscatto. Manchester United e Real Madrid sono disposte a cederli, ma i rossoneri d’altra parte non vogliono svenarsi per delle riserve. L’ultima idea in casa rossonera sarebbe quella di chiedere un altro anno di prestito per tenere i giocatori in rosa.

I club proprietari potrebbero dare anche l’ok, a condizione che venga inserito l’obbligo di riscatto al termine della stagione 2021/2022.