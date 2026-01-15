Diffidati Milan, contro il Como c’è solo un rossonero che rischia la squalifica: ecco di chi si tratta

Diffidati Milan, solo un rossonero rischia la squalifica nella sfida di questa sera contro il Como: ecco di chi si tratta

Questa sera il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo a Como per la sedicesima giornata di Serie A, in un match fondamentale per consolidare la posizione in zona Champions League. La buona notizia per il tecnico livornese è che non ci sono assenze forzate dal giudice sportivo: entrambe le formazioni arrivano alla sfida senza squalificati. Tuttavia, la gestione dei cartellini sarà un fattore determinante durante i novanta minuti, specialmente in vista dei prossimi impegni in calendario.

In casa rossonera, l’attenzione è tutta rivolta a Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, perno insostituibile della mediana di Allegri, è l’unico giocatore del Milan inserito nella lista dei diffidati. Un eventuale cartellino giallo rimediato contro i lariani farebbe scattare automaticamente la squalifica per il turno successivo, privando il Diavolo di un elemento fondamentale per gli equilibri tattici della squadra.

Diffidati Milan, allerta massima in casa Como

Se il Milan deve monitorare un solo giocatore, la situazione è decisamente più delicata per il tecnico del Como. La squadra di casa si presenta infatti con ben tre calciatori a rischio: «Diffidati: Ramon, Diego Carlos e Nico Paz». La presenza del giovane talento Nico Paz tra i nomi in bilico rappresenta il pericolo maggiore per i padroni di casa, vista l’importanza del fantasista nella creazione della manovra offensiva.

Allegri dovrà dunque istruire i suoi per cercare di sfruttare il nervosismo avversario, pur chiedendo a Fofana la massima prudenza negli interventi. In una partita che si preannuncia intensa e fisica, la disciplina tattica e la gestione dei falli potrebbero rivelarsi decisive tanto quanto un gol, soprattutto per evitare pesanti defezioni nelle prossime giornate di campionato.

