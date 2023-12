Difesa Milan da incubo: i numeri dei rossoneri tra Serie A e Champions League nella prima parte di stagione

Il 3-2 che il Milan ha rimediato stasera a Bergamo ha reso ancora più rotondo il passivo sui gol subiti dai rossoneri in questa stagione.

Salgono a 18 i gol subiti in 15 partite di campionato, numeri confermati anche in Champions League: 7 le reti subite in Europa nelle prime 5 partite della fase a gironi. Un trend negativo e da invertire.