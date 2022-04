Difesa Milan: domenica la sfida del Milan al Torino. A far sorridere Pioli anche la difesa, con solo 7 reti incassate nel 2022

Dopo il pari contro il Bologna ad attendere il Milan c’è il Torino in trasferta.

A far sorridere Pioli c’è il fattore difesa. Come riportato da Sky Sport, la retroguardia rossonera nel 2022 ha subito solo 7 reti con una striscia aperta di cinque partite di clean sheet per Maignan