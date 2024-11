Difesa Milan, 22 gol subiti in 17 partite: tifosi preoccupati, i cambi di Fonseca non funzionano e la squadra è troppo vulnerabile

La difesa del Milan continua a fare acqua da tutte le parti. L’ultima dimostrazione è arrivata ieri contro lo Slovan Bratislava, capace di segnare 2 reti a Maignan.

Fino a questo momento i rossoneri hanno subito ben 22 gol in 17 partite totali, di cui 14 in Serie A e 8 in Champions League (media di 1.6 a partita in Europa). Fonseca, come sottolineato da Baiocchini a Sky Sport, nelle ultime 5 partite ha cambiato sempre la linea difensiva, ma i risultati non sono cambiati e la media gol subiti rest alta. I tifosi sono preoccupati nel vedere questo Milan così vulnerabile e le tante imbucate prese dagli avversari. Un aspetto, questo, da migliorare perchè non ideale per una squadra cha ambisce alle posizioni di vertice.