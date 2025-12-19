Difesa Milan, sono troppi i gol subiti: l’ultimo clean sheet risale a quasi un mese fa. Il dato

Difesa Milan, i rossoneri continuano a subire gol. Dal Torino fino alla sfida contro il Napoli: il dato e un problema da risolvere

Il Natale rossonero sarà all’insegna del lavoro sul campo: la solidità difensiva, marchio di fabbrica del nuovo corso di Massimiliano Allegri, sembra essersi improvvisamente smarrita. Per la terza gara consecutiva tra campionato e Supercoppa, il Milan ha incassato esattamente due reti, evidenziando un calo di concentrazione preoccupante dopo un avvio di stagione dominato dall’equilibrio.

Difesa Milan, un dato in contrasto con Allegri

Il trend negativo è iniziato nella sfida contro il Torino e si è trascinato nelle successive uscite contro Sassuolo e Napoli. Un dato che stride con la filosofia tattica del tecnico livornese, che aveva fatto della difesa blindata il punto di forza per la risalita in classifica. Per ritrovare l’ultimo clean sheet bisogna tornare alla vittoria di misura contro la Lazio a San Siro, un 1-0 che oggi sembra lontano. Allegri dovrà approfittare della sosta per registrare nuovamente i meccanismi del reparto arretrato e restituire al Diavolo quella compattezza necessaria per affrontare la seconda parte di stagione.