Dida: «Da quando è arrivato al Milan è nata un’amicizia. Maignan tra i migliori in Europa»

Dida, intervistato da La Repubblica, ha speso belle parole nei confronti del portiere e capitano del Milan Mike Maignan

Nelson Dida, intervistato da La Repubblica, ha rilasciato bellissime parole nei confronti di Mike Maignan. Queste le sue dichiarazioni:

HA ANCORA MOLTO DA DARE «Da quando è arrivato al Milan è nata un’amicizia. Mike è una bravissima persona. E un calciatore sempre concentrato, con un’incredibile voglia di vincere. Quest’anno sta facendo benissimo, si è rimesso in forma. Sono sicuro che ha ancora molto da dare al Milan».

TRA I MIGLIORI IN EUROPA «Se Maignan è tra i migliori portieri d’Europa? Sì, anche per la sua costanza. Poi metto Donnarumma. Un altro che mi piace è Raya dell’Arsenal».

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