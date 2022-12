Marotta: «Speriamo di portare a casa quel trofeo che non abbiamo conquistato nel 2022». Le parole dell’ad nerazzurro

Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport della seconda parte di stagione. Ecco le parole dell’ad dell’Inter:

«Il calcio ha appena scritto una bellissima pagina e dimostrato di come sia un bellissimo fenomeno di aggregazione. Adesso tocca a noi, vogliamo ricominciare con la voglia di toglierci grandi soddisfazioni. Una società con la storia dell’Inter non può non essere ambiziosa. Dobbiamo essere competitivi contro un avversario come il Napoli che finora ha dimostrato di essere il più forte. L’ augurio per l’anno nuovo? Speriamo possa portare quel trofeo che non abbiamo conquistato nel 2022».