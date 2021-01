Diaz, occasione da titolare con il Benevento: potrebbe essere la sua gara, ovvero il match adatto ad un giocatore con le sue caratteristiche

Diaz, occasione da titolare con il Benevento: potrebbe essere la sua gara, ovvero il match adatto ad un giocatore con le sue caratteristiche.

TITOLARE- Come riporta il Corriere dello sport di questa mattina, il giocatore a Benevento partirà molto probabilmente da titolare: “Brahim Diaz ora ne fa una in più col Diavolo”.

LA SITUAZIONE- “Occasione da titolare per lo spagnolo in prestito dal Real – si legge -. Pioli in emergenza lo impiegherà in un ruolo diverso. In ballo presente e futuro di un ragazzo già vincente”. Con Saelemaekers fuori per infortunio e Castillejo non al meglio, al Vigorito potrebbe toccare proprio al giovane in prestito dal Real.