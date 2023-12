Di Vaio sul futuro degli obiettivi rossoneri Thiago Motta e Zirkzee: «Questa è la volontà del Bologna»

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, si è espresso così a proposito degli obiettivi del Milan Thiago Motta e Zirkzee

Intervenuto in collegamento a Sky Sport 24, il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio ha parlato così di Thiago Motta e Joshua Zirkzee, obiettivi del Milan rispettivamente per la panchina e per l’attacco.

ZIRKZEE – «Per il Bologna è un giocatore importantissima, giovane, sta esplodendo qua. È arrivato l’anno scorso, vedendo il suo talento lo abbiamo voluto fortemente. Joshua l’anno scorso ha sofferto perché si aspettava qualcosa in più dall’impiego e ha perso anche il posto. Quando Arnautovic è partito ha fatto un click mentale, già dal giorno dopo si è presentato come un nuovo giocatore. Ha fatto un salto di qualità mentale».

TENERE THIAGO MOTTA E ZIRKZEE – «Assolutamente sì. La volontà primaria è quella di fare bene, dopodomani abbiamo un’altra partita importantissima».