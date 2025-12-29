Di Stefano parla di un Nkunku ritrovato: «Aveva bisogno di questi due gol. Incideranno su testa e gambe»

Di Stefano parla così di Nkunku dopo la vittoria del Milan sul Verona. Due gol che fanno ben sperare per l’attaccante francese

Il Milan conquista tre punti fondamentali contro il Verona, ma la vittoria è frutto di una partita a due facce. Dopo un primo tempo caratterizzato da diverse difficoltà di manovra, la squadra rossonera è riuscita a sbloccare il risultato solo nel finale della prima frazione grazie al solito Christian Pulisic. Il gol dello statunitense ha scosso l’ambiente, permettendo ai ragazzi di affrontare la ripresa con uno spirito diverso. È stato però il secondo tempo a regalare la scena a Christopher Nkunku, che con una doppietta d’autore ha blindato il risultato e infiammato il pubblico di San Siro.

L’inviato di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano, ha analizzato la trasformazione psicologica del francese durante il match: «Sembra quasi che Nkunku avesse bisogno di questo gol. Nel secondo tempo si è esaltato e al di là dei gol toccava la palla in maniera diversa: a volte la testa incide su corpo e gambe». Secondo il giornalista, lo sblocco mentale ha permesso all’attaccante di mostrare finalmente tutto il suo repertorio tecnico, liberandolo dai pesi delle scorse prestazioni.

Di Stefano e i primi “palloncini” a San Siro

L’entusiasmo della tifoseria è esploso per quella che è ormai l’esultanza iconica dell’attaccante, come sottolineato ancora da Di Stefano: «Si è preso i primi applausi, ha utilizzato i primi due palloncini rossi in campionato». La prestazione di Nkunku non è stata solo una questione di freddezza sotto porta, ma di presenza costante nel gioco. Questa doppietta potrebbe segnare un punto di svolta per il proseguo della stagione, trasformando un talento in attesa di esplosione in un pilastro insostituibile dell’attacco milanista.