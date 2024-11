Di Stefano su Fonseca: «Milan non ordinato e a lui questo non piace. Sarà una sosta di...»

Fonseca Milan, Di Stefano lancia l’allarme: «Passerà male la sosta nazionali, saranno giorni di riflessioni». La situazione

Di Stefano a Sky Sport ha raccontato come Fonseca ha vissuto il rocambolesco pareggio del Milan col Cagliari, parlando anche di quello che succederà durante la sosta nazionali.



LE PAROLE – «Fonseca a bracce larghe, spesso se l’è presa con la squadra. Non vuole che i suoi superino limiti, ma che siano ordinati. E il Milan non lo è stato. Poi ha qualità, fa gol, molto bene Leao. All’88’ la classifica faceva pensare, visti gli scontri diretti di giornata, a lassù in alto. Con 2 punti in meno e una partita in meno c’è da passare male la sosta. Era successo dopo le partite contro Lazio e Fiorentina, non è una coincidenza: saranno giorni di pensieri e riflessioni».