Di Stefano: «Due difensori mancheranno anche contro la Fiorentina»

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, sembrano esserci poche speranze per il recupero di due difensori contro la Fiorentina:

«Alessio Romangoli e Davide Calabria – ha affermato l’inviato di Sky – non sono stati convocati per la sfida di questa sera e non lo saranno neanche per la gara di domenica al Franchi e, probabilmente, neanche in Nazionale».