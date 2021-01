Di Marzio- tutto fatto tra Milan e Torino, Meitè in giornata a Milano

Di Marzio ha chiarito come le due società si stiano scambiando i documenti: mancano ora solo i test fisici prima dell’ufficialità

E’ finalmente chiusa l’operazione tra Milan e Torino per Meitè. Dopo aver fatto trapelare le cifre dell’operazione, le due società si stanno scambiando i documenti in questi minuti per mettere nero su bianco l’accordo.

VISITE IN GIORNATA – Meitè svolgerà le visite mediche già in giornata e si metterà subito a disposizione di Pioli per l’importante trasferta di Cagliari di lunedì sera alle 20:45