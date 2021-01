Meitè-Milan è fatta: prestito oneroso con diritto di riscatto, a breve le visite

Meitè è il primo rinforzo del Milan in questo mercato di gennaio: dopo valutazioni attente, Maldini ha chiuso l’operazione: ecco le cifre

Un milione per il prestito e 8 per il diritto di riscatto da esercitare eventualmente a giugno. Sono questi i termini dell’accordo tra Milan e Torino per il trasferimento del centrocampista che in settimana sosterrà le visite mediche e sarà a disposizione di Pioli per la trasferta di Cagliari.

EMERGENZA FINITA – Con l’arrivo di Meitè il Milan tampona l’emergenza in mezzo al campo: il francese non sarà solo il vice Kessiè ma anche una sua valida spalla in un centrocampo tutto fosforo e muscoli. Il Milan batte il primo colpo: Meitè c’è.