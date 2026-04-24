Di Marzio avverte: «La Serie B prepara a dare talenti in A. Penso a Comotto del Milan che fa questo»

Di Marzio avverte sulla crescita dei giovani talenti in Serie B e cita il centrocampista di proprietà dei rossoneri. Queste le sue parole in merito alla sua stagione

Nel podcast realizzato in collaborazione con TMW, Gianluca Di Marzio ha acceso i riflettori sui giovani italiani protagonisti in Serie B, sottolineando come il campionato cadetto continui a rappresentare un bacino importante per il futuro della Serie A e della Nazionale.

Tra i nomi citati dall’esperto di mercato c’è anche quello di Mattia Liberali, ex talento del settore giovanile del Milan e soprattutto Cristian Comotto, attualmente in prestito allo Spezia dai rossoneri e prossimo a tornare a Milanello la prossima estate.

IL PERCORSO DI LIBERALI E COMOTTO– «La Serie B si prepara davvero a dare altri talenti non solo alla Serie A ma magari anche al futuro della nostra nazionale e al di là di quelli che sono stati i convocati Rabaldini penso anche a Cristian Comotto che allo Spezia sta facendo un’ottima stagione, nonostante anche in questo caso lo Spezia stia lottando per salvarsi, eppure Comotto giovanissimo è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante, penso a Liberali che nel Catanzaro, anche lui dopo aver lasciato il Milan, lui a titolo definitivo mentre Comotto in prestito, anche lo stesso Liberali si è imposto a Catanzaro, inizialmente ha fatto un po’ di fatica, più panchina, adesso è un giocatore preziosissimo per la squadra di Aquilani».

TANTI TALENTI IN ASCESA – «Penso anche a altri giocatori come Tornoli del Modena, ragazzo difensore di grande affidabilità, penso a Colombo del Monza che sta crescendo tantissimo ed è diventato anche lui un perno importante della squadra di Bianco, penso a Conti della Sampdoria, a proposito di portieri penso anche a Martinelli, sempre della Sampdoria, è arrivato dalla Fiorentina».

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