Di Marzio su De Ketelaere: «Giocare dall’inizio potrebbe sbloccarlo». Le dichiarazioni a Sky Sport

Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Charles De Ketelaere. Ecco le parole del giornalista sul calciatore del Milan:

«Ci sta la presenza da titolare. Nelle ultime gare è sempre entrato, ma è anche vero che con 20/18/15 minuti a disposizione è difficile per lui ad incidere. È vero che in quei pochi minuti che ha giocato nelle ultime gare ha sempre avuto l’occasione per far gol, però una gara dall’inizio ad un mese di distanza dall’ultima volta con dei segnali che stanno arrivando… potrebbe sbloccarlo»