Di Marzio: «Penso che il fondo Elliott voglia investire, su Botman e Sanches...»

Le parole di Gianluca Di Marzio a Sky Sport, nel post Derby di Milano:

«Credo che il Fondo Elliott abbia voglia di investire durante il mercato estivo e prendere giocatori forti come Botman e Sanches. Credo che in questo Milan ci sia tantissimo di Pioli, non solo da punto di vista tattico ma anche da quello delle motivazioni. Pioli è un allenatore in simbiosi con il Milan, per come gioca e per reagisce nei momenti difficili e alle assenze»