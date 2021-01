Di Marzio – Milan in pole per Simakan. Rinnovo Calha: settimana prossima l’agente a Milano

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio il Milan sarebbe in pole per Simakan. Sul rinnovo di Calhanoglu invece…

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto del mercato rossonero durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale” in onda su Sky Sport. Il noto esperto di calciomercato ha rivelato come il Milan sia ancora in pole per l’acquisto di Mohamed Simakan, difensore centrale classe 2000 dello Strasburgo.

Le richieste del club francese (20 milioni circa) sono però ritenute eccessive dal Diavolo. Spostandosi invece sul fronte interno, sempre secondo quanto riferito da Gdm, la settimana prossima potrebbe essere decisiva per il rinnovo di Calhanoglu. L’agente del turco Gordon Stipic sarà infatti a Milano per incontrare la dirigenza.