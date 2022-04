Di Marzio: «Ibrahimovic potrebbe lasciare con la vittoria dello scudetto»

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul futuro di Ibrahimovic e Berardi in ottica Milan

«Conoscendo il carisma e la voglia di concludere da vincente, Zlatan potrebbe smettere con una vittoria dello scudetto. Lui è terrorizzato dal dopo calcio. Lui ha voglia di continuare ed è difficile smettere, fa fatica a dire basta. Ovviamente la proposta contrattuale non sarà la stessa degli ultimi anni»

BERARDI – «Credo che possa essere l’estate di Berardi. So che piace al Milan ed alla Roma, se dovesse partire Zaniolo»

MERCATO MILAN – «Scamacca? Oggi non è l’obiettivo dei rossoneri. Il Milan sicuramente farà un difensore centrale, con Botman in cima alla lista ed il più vicino. Ci sono stati vari incontri e ci sono i margini d’intesa con il Lille. Molto dipenderà anche dal rinnovo di Romagnoli e dal rientro di Kjaer. Credo che farà anche un centrocampista importante, con l’addio di Kessie, ed un attaccante esterno come Berardi. In attacco c’è la possibilità di prendere Origi, ma non è fatta. C’è stata un’offerta ed una controfferta. C’è tempo, ma i giocatori in scadenza vanno chiusi presto.»