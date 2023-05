Di Maria: «Rimpianto semifinale Champions? Ecco cosa penso»

Di Maria ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve Siviglia. Ecco cosa ha detto su un possibile rimpianto Champions

Di Maria ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve Siviglia. Ecco cosa ha detto su un possibile rimpianto Champions data la presenza di Milan e Inter:

INTER MILAN IN SEMIFINALE CHAMPIONS, RIMPIANTI? – «No, per me è la stessa cosa. Quello che succede a Inter e Milan sono affari loro. Pensiamo a quello che abbiamo davanti che ne abbiamo da fare».

LA CONFERENZA STAMPA DI DI MARIA ALLA VIGILIA DI JUVE SIVIGLIA