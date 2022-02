Di Gennaro: «Inter superiore ma per lo scudetto è corsa a tre»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex calciatore Antonio Di Gennaro a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato la Serie A e gli ultimi risultati:

«Più fiducia in Milan o Inter? Dopo i risultati del weekend sono alla pari. Per me se la giocheranno fino alla fine, soprattutto se vince stasera il Napoli. Ho ancora più fiducia nell’Inter, perché come organico è ancora superiore, ma per me partono alla pari tutte e tre»