Di Gennaro: «Napoli MIilan decisiva al 70%»

L’ex centrocampista Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, ha parlato in diretta durante la trasmissione Stadio Aperto. Ecco le sue parole sulla sfida tra Napoli e Milan:

SFIDA DECISIVA? – «Non al 100%, ma al 70-80 sì. Se vince il Napoli dà una bella botta, dovesse invece farcela il Milan manderebbe un segnale importante. Ai rossoneri servirebbe uno scontro diretto fuori casa, rappresenterebbe una sicurezza in più. Non credo giocheranno per il pareggio»

SPALLETTI-PIOLI-INZAGHI – «Dei tre allenatori è quello che ha l’esperienza maggiore. De Laurentiis l’ha preso dopo un anno particolare ed ha dato un segnale importante, lo si è visto all’inizio. Poi qualche piccolo passo falso, ma ci poteva stare. Ha mandato messaggi sempre positivi, senza mai piangersi addosso anche nelle difficoltà»