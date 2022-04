Di Canio: «Saelemaekers? Sta sbagliando molto»

Paolo Di Canio intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul rendimento di Saelemaekers in questa stagione con il Milan

«Sbaglia proprio nelle scelte, si vede la non sicurezza la non tranquillit, qualcuno cerca di prendersi qualche responsabilità in più rispetto a quello che è nelle sue corde. E’ quella l’aggravante l’ha detto anche Pioli va bene la vittoria ma non siamo stati sereni, ed è vero perchè l’hai sbloccata subito ma la partita è stata nuovamente in bilico fino alla fine»