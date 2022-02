ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luigi Di Biagio ha parlato così ai microfoni di Dazn di Sandro Tonali, centrocampista perno del Milan di Pioli

Luigi Di Biagio ha parlato di Sandro Tonali. Le parole dell’ex c.t. dell’Under 21 a Dazn: «Abbiamo sempre pensato che fosse più simile a Pirlo. Io lo vidi per la prima volta in raduno con l’Under 18: si vedeva che aveva qualcosa di speciale. Quando ci parli sembra abbia 40 anni per maturità.»

