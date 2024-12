Desplanches sull'addio al Milan: «Nel calcio bisogna fare delle scelte. In futuro...»

Il portiere del Palermo, Sebastiano Desplanches, ripensa a quando lasciò le giovanili dell’Inter per trasferirsi al Milan: le sue parole

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo in Serie B e nazionale Under 21 azzurro, ricorda quando agli inizi della sua carriera lasciò le giovanili dell’Inter per approdare in quelle del Milan.

IL PASSAGGIO DALL’INTER AL MILAN – «Da piccolo giocavo nell’Inter, la squadra che mi ha cresciuto, però a volte nel calcio bisogna fare delle scelte e insieme alla mia famiglia decidemmo di accettare l’offerta del Milan, dove sono rimasto per 7 anni, e che è stata veramente una grande scuola di vita».

L’ADDIO AL MILAN – «Quando il Milan mi ha ceduto, all’inizio è facile percepirla come una bocciatura. Ma invece penso che mi sia servito perché mi sono fatto le ossa, ho fatto la gavetta ripartendo dalla Serie C e sono contento di essere qui adesso, in una delle piazze migliori d’Italia. Sogno la Champions con il Milan? Ne ho parlato tempo fa, ma è stata romanzata. Sicuramente sogno di vincerla, è un obiettivo che hanno tutti i bambini. Ma ora non penso a questo. Penso al mio percorso, al fatto che siamo in B e spero di arrivare in A con questa maglia il prima possibile».