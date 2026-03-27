HANNO DETTO
Deschamps in vista di Francia Colombia: «Maignan e Rabiot a riposo? Ecco cosa era previsto»
Deschamps ha parlato dopo la vittoria contro il Brasile, annunciando possibili cambi per l’amichevole con la Colombia
Dopo il successo per 2-1 contro il Brasile nell’amichevole disputata a Boston, la Francia guarda già al prossimo impegno contro la Colombia (avversaria della Croazia di Modric nella notte), in programma a Washington DC. Il ct Didier Deschamps ha schierato una formazione titolare nella prima uscita, con i rossoneri Mike Maignan e Adrien Rabiot impiegati per tutti i 90 minuti.
In vista della seconda amichevole, il commissario tecnico francese starebbe valutando alcune rotazioni, anche per dare spazio a giocatori meno utilizzati e gestire le energie dei titolari, tra cui proprio i due calciatori del Milan.
DESCHAMPS SULLE ROTAZIONI – «Sì, è il momento giusto ed era previsto. Voglio vedere quanti più giocatori possibile in questa seconda partita. Oggi ha esordito un nuovo giocatore della nazionale, Maxence Lacroix».
Le parole del ct francese confermano quindi l’intenzione di cambiare qualcosa nella prossima sfida, con possibili minuti di riposo per Maignan e Rabiot, considerati punti fermi della nazionale transalpina. Una scelta che potrebbe essere accolta positivamente anche dal Milan, in vista del finale di stagione.
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