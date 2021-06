Deschamps: «Maignan, ottime qualità naturali. Milan? Non una brutta scelta»

Il tecnico della Francia Didier Deschamps ha toccato alcuni temi caldi in vista di Euro 2020. La sua nazionale sarà in grado di ripetersi?

Il Ct della Francia Didier Deschamps ha rilasciato una lunga intervista a Sport Week in cui ha parlato della sua Francia e degli azzurri in vista di Euro 2020, iniziati ieri sera. Le sue parole:

MAIGNAN – «Mike ha ottime qualità naturali. Ha fatto una grandissima stagione con il Lille e anche se in nazionale ha davanti due portieri importanti in futuro avrà un ruolo da protagonista. Ha una forza fisica che gli permette di occupare molto spazio in porta, è difficile trovare spiragli. E andare al Milan non è mai una brutta scelta».