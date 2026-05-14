Derby domenica? La Roma dice sì: «Tutelare i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso». Segui le ultimissime

Il finale di stagione della Serie A si tinge di giallo, con il calendario del campionato ancora avvolto nell’incertezza. Al centro del dibattito c’è la data ufficiale del derby tra Roma e Lazio, uno snodo cruciale che non riguarda solo la Capitale, ma che tiene col fiato sospeso l’intera lotta per la Champions League. In attesa di una decisione definitiva, restano in bilico anche gli impegni delle altre big, tra cui il Napoli, la Juventus, il Como e, soprattutto, il Milan.

La posizione dell’AS Roma: a tutela dei tifosi

Attraverso una nota ufficiale, il club giallorosso ha voluto rompere il silenzio, schierandosi apertamente al fianco della propria tifoseria. La società ha dichiarato di comprendere il disappunto dei sostenitori per le tempistiche incerte, sottolineando quanto sia complesso per un abbonato organizzare la propria vita privata intorno a una partita non ancora calendarizzata.

«L’AS Roma – pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle Istituzioni competenti e preposte per legge – comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore.

Sappiamo bene quanto sacrificio, passione e organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto e per chi vive lo Stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il Club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna, affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbano essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso.

La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadra e tifosi, assume un valore ancora più profondo.Qualunque sarà la decisione finale, il Club continuerà a difendere strenuamente la passione dei propri sostenitori, con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell’attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta la AS Roma».