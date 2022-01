Derby di Milano, -6 giorni: l’Inter oggi riposa, domani allenamento

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mancano 6 giorni al derby di Milano. Domenica di riposo per l’Inter che tornerà ad allenarsi domani: attesa per Inzaghi

Domenica di riposo per i calciatori dell’Inter che, quindi, non si alleneranno nella giornata di oggi. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come i nerazzurri torneranno ad allenarsi nella giornata di domani.

Saranno presenti anche Vecino – squalificato con l’Uruguay e già rientrato a Milano – e Nicolò Barella – che ha concluso lo stage a Coverciano -. C’è attesa per il tampone di Simone Inzaghi, il cui responso arriverà nelle prossime ore.