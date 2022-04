Del Piero Juve, parla Marocchi: «C’è l’esempio Maldini al Milan». Le dichiarazioni dell’ex giocatore bianconero

Il ritorno di Del Piero alla Juve è una voce che si fa sempre più rincorrente da quando l’ex numero 10 si è rivisto allo Stadium per la partita col Bologna.

L’ex bianconero Giancarlo Marocchi, a Sky Sport 24, ha detto la sua su questa possibilità.

DEL PIERO ALLA JUVE – «C’è l’esempio di Maldini al Milan. Prima era sul divano, poi è entrato in pista e si vede cosa ha fatto. Sono giocatori che conoscono il calcio, anche se non è detto che lo sanno trasmettere. Per la Juve Del Pero è qualcosa di particolare. Spero di creino le condizioni. Sarebbero felici alla Juve».