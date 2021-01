De Zerbi: «Davanti il Milan è la squadra che più mi ha convinto»

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato dopo la partita contro la Juve, valida per la 17ª giornata di Serie A. Le sue parole

Roberto De Zerbi, intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita fra la Juventus e il suo Sassuolo, ha parlato, fra le altre cose, anche della lotta scudetto.

De Zerbi, qui tutte le dichiarazioni, ha detto: «Questo è un campionato equilibrato dalla prima all’ultima, puoi perdere con tutti senza che il campo dica altro. Davanti quella più convincente è il Milan, sicuramente nella convinzione nella testa. A me onestamente piace anche la Juventus perché in 3-4 partite ha fatto grande calcio, non è facile partire senza ritiro, senza dare un’identità forte. Siamo ancora all’inizio, ancora i valori non sono venuti fuori nella totalità».