De Winter spiega: «A 17 anni tutti ti dicono che sei un talento. L’U23 è stata fondamentale per capire il calcio vero»

De Winter spiega come si è formato nel calciatore che ora conosciamo. Il difensore rossonero rivela l’importanza delle squadre B nel suo percorso

In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Koni De Winter, difensore belga del Milan, ha riflettuto sul suo percorso di crescita calcistica, che lo ha portato a salire nelle gerarchie di mister Massimiliano Allegri nel 2026. Dopo un inizio di stagione difficile, il giovane difensore ha approfittato degli spazi concessi a causa dei problemi fisici e delle squalifiche di alcuni compagni, guadagnandosi un ruolo sempre più importante. De Winter ha anche parlato della sua esperienza nella Next Gen della Juventus, che ha avuto un impatto decisivo sulla sua maturazione.

L’ESPERIENZA NELLA NEXT GEN – «Per me è stato fondamentale. Perché a 17-18 anni tutti ti dicono che sei un talento, avrai futuro, ma poi c’è il campo e la Serie C è tosta. Gli avversari usano anche le maniere forti, sei la Juventus e vogliono mettersi in mostra. Lì ho capito il calcio vero».

Le parole di De Winter sottolineano quanto la sua esperienza nella Serie C, a stretto contatto con la realtà della Next Gen bianconera, gli abbia permesso di sviluppare una comprensione più profonda delle difficoltà del calcio professionistico. Ora, al Milan, è pronto a mettere in pratica tutto ciò che ha imparato, con l’obiettivo di continuare a crescere e contribuire alla causa rossonera.

